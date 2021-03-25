{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Елена Вяльбе будет комментатором на чемпионате России по лыжным гонкам

Турнир пройдет в Тюмени с 27 марта по 4 апреля
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментирует для зрителей один из финалов национального чемпионата, который стартует с 27 марта в Тюмени. Все трансляции гонок турнира пройдут в социальных сетях "Телеспорт Медиа", сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе TeleSport Group.

"Насколько в Тюмени будет жарко, можно будет увидеть в социальных сетях. Плееры "Одноклассников" и "ВКонтакте" сегодня есть и в телевизоре, и в любом гаджете. Для нас это новый опыт и возможность показать лыжные гонки новой аудитории. Постараемся ее заинтересовать, я сама буду комментировать первый финал чемпионата", - цитирует компания Вяльбе.

На эту тему
"Норвежцы занимаются "Формулой-1", мы — на картинге". Елена Вяльбе о чемпионате мира
"Норвежцы занимаются "Формулой-1", мы — на картинге".

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. В программе соревнований значатся шесть дисциплин. В турнире планируют принять участие все сильнейшие лыжники, включая действующего победителя Кубка мира Александра Большунова, двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова, призеров Олимпийских игр Наталью Непряеву, Юлию Ступак, Алексея Червоткина, Дениса Спицова.

TeleSport Group - крупнейший оператор на рынке спортивного маркетинга в России. Компания начала деятельность в 1994 году, в разное время реализовывала коммерческие права Российского футбольного союза, Российской футбольной премьер-лиги и Футбольной национальной лиги, а также владела лицензиями на трансляции летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, зимней Олимпиады-2018 в Пхёнчхане, чемпионата Европы по футболу - 2016, Кубка мира по хоккею - 2016 и других крупных соревнований.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Олимпиада в Токио
Смирнов назвал высокими шансы музыки Чайковского заменить гимн России на Олимпиаде
По мнению почетного президента МОК, это узнаваемая мелодия
Смирнов назвал высокими шансы музыки Чайковского заменить гимн России на Олимпиаде
Читать полностью