Елена Вяльбе будет комментатором на чемпионате России по лыжным гонкам

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментирует для зрителей один из финалов национального чемпионата, который стартует с 27 марта в Тюмени. Все трансляции гонок турнира пройдут в социальных сетях "Телеспорт Медиа", сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе TeleSport Group.

"Насколько в Тюмени будет жарко, можно будет увидеть в социальных сетях. Плееры "Одноклассников" и "ВКонтакте" сегодня есть и в телевизоре, и в любом гаджете. Для нас это новый опыт и возможность показать лыжные гонки новой аудитории. Постараемся ее заинтересовать, я сама буду комментировать первый финал чемпионата", - цитирует компания Вяльбе.