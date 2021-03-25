Елена Вяльбе будет комментатором на чемпионате России по лыжным гонкам

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментирует для зрителей один из финалов национального чемпионата, который стартует с 27 марта в Тюмени. Все трансляции гонок турнира пройдут в социальных сетях "Телеспорт Медиа", сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе TeleSport Group.
"Насколько в Тюмени будет жарко, можно будет увидеть в социальных сетях. Плееры "Одноклассников" и "ВКонтакте" сегодня есть и в телевизоре, и в любом гаджете. Для нас это новый опыт и возможность показать лыжные гонки новой аудитории. Постараемся ее заинтересовать, я сама буду комментировать первый финал чемпионата", - цитирует компания Вяльбе.
Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. В программе соревнований значатся шесть дисциплин. В турнире планируют принять участие все сильнейшие лыжники, включая действующего победителя Кубка мира Александра Большунова, двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова, призеров Олимпийских игр Наталью Непряеву, Юлию Ступак, Алексея Червоткина, Дениса Спицова.
TeleSport Group - крупнейший оператор на рынке спортивного маркетинга в России. Компания начала деятельность в 1994 году, в разное время реализовывала коммерческие права Российского футбольного союза, Российской футбольной премьер-лиги и Футбольной национальной лиги, а также владела лицензиями на трансляции летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, зимней Олимпиады-2018 в Пхёнчхане, чемпионата Европы по футболу - 2016, Кубка мира по хоккею - 2016 и других крупных соревнований.