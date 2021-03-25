ОКР рекомендовал вакцинироваться от коронавируса кандидатам в олимпийскую сборную

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) рекомендовал кандидатам в олимпийскую сборную на Игры в Токио, а также персоналу и тренерам команд пройти вакцинацию от коронавируса, организованную Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). Об этом журналистам в четверг заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

"Вакцинация является добровольным мероприятиям, каждый решает самостоятельно, но практика проведения квалификационных соревнований показывает, что случаи заражения ковидом имеют место быть. Чтобы не возникало ситуаций, когда одна из спортивных сборных команд понесла потери и не смогла отправиться на квалификационные соревнования, что может произойти перед Олимпийским играми, я очень рекомендую нашим кандидатам в олимпийскую команду, а также персоналу и тренерам, пройти процедуру вакцинации, которая организована ФМБА. Ее можно пройти с максимальным комфортом", - сказал Поздняков.

Тема вакцинации обсуждалась и 19 марта на коллегии Министерства спорта РФ, когда руководитель главного управления ОКР по обеспечению участия в олимпийских спортивных соревнованиях (директор по спорту) Андрей Конокотин сообщил, в последних документах Международного олимпийского комитета присутствует настойчивая рекомендация вакцинации перед Играми и ФМБА располагает всеми мощностями для вакцинации всех спортсменов сборной страны. Заместитель руководителя ФМБА Юлия Мирошникова, говоря о вакцинации тренеров и спортсменов, заметила, что на данный момент этой возможностью воспользовался лишь небольшой процент участников Игр.