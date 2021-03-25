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Олимпиада в Токио

Поздняков: CAS отказался от "Катюши" вместо гимна на ОИ, поскольку песня связана с Россией

Ранее CAS сообщил, что "Катюша" не может звучать вместо российского гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне считает песню "Катюша" напрямую связанной с Россией, поэтому отказал в ее использовании на Олимпиаде в Токио вместо гимна. Об этом в четверг журналистам заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Ранее CAS сообщил, что "Катюша" не может звучать вместо российского гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

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"МОК [по гимну] ответил следующим образом: он попросил у CAS разъяснения, и, к сожалению, "Катюша" была отвергнута в качестве таковой композиции, поскольку эта песня напрямую относится к России. CAS применил более широкое трактование. Мы расстроены этим событием, поскольку эту песню выбирали наши спортсмены, это вызывает у нас сожаление", - сказал Поздняков.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. В январе комиссия спортсменов ОКР предложила использовать вместо национального гимна на Играх песню "Катюша".

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Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада в Токио
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