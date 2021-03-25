Поздняков: CAS отказался от "Катюши" вместо гимна на ОИ, поскольку песня связана с Россией

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне считает песню "Катюша" напрямую связанной с Россией, поэтому отказал в ее использовании на Олимпиаде в Токио вместо гимна. Об этом в четверг журналистам заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Ранее CAS сообщил, что "Катюша" не может звучать вместо российского гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине.