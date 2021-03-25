Российским болельщикам вернут деньги за билеты на Олимпиаду в Токио

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Российским болельщикам вернут деньги за билеты на соревнования летних Олимпийских игр в Токио. Об этом в четверг журналистам заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио пройдут без болельщиков из-за рубежа в связи с ситуацией с пандемией коронавируса.

"Средства за билеты, которые приобрели наши соотечественники, будут возвращены", - сказал Поздняков.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.