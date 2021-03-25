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Олимпиада в Токио

В России откроют фан-зоны для болельщиков во время Олимпийских игр в Токио

Одной из первых площадок будет стадион "Лужники"
Болельщики сборной России по футболу Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Болельщики сборной России по футболу
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) откроет фан-зоны для болельщиков во время Олимпийских игр в Токио. Об этом в четверг журналистам заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

"Мы откроем фан-зоны для наших болельщиков. Одной из первых площадок будет стадион "Лужники", - сказал Поздняков.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год, они состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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Олимпиада в Токио
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