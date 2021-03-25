Поздняков: лимит на российских легкоатлетов на Играх наносит удар по этому виду спорта

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Олимпийскую квоту в 10 легкоатлетов, которую определила Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) для России на Игры в Токио, наносит удар по этому виду спорта. Такое мнение журналистам высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Совет World Athletics 18 марта принял решение возобновить выдачу статусов нейтральных спортсменов российским легкоатлетам. В 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных стартах (Олимпийских играх, молодежном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более десяти спортсменов без права замены.

"Мы считаем ограничения неверным и неправильными, это наносит урон развитию спорта в нашей стране, - сказал Поздняков. - Но мы должны вспомнить, почему возникла эта проблема. Этот скандал длится с 2015 года, еще с расследования Ричарда Паунда. Чтобы исправить ситуацию в первую очередь нам надо подумать об изменении допинговой культуры в легкой атлетике, не единицы, а все должны придерживаться принципа нулевой терпимости к допингу".

"Десять спортсменов, безусловно, мало. Но сколько легкая атлетика завоевала на последнем чемпионате мира? Шесть медалей, поэтому говорить о том, что сборная команда не досчитается медалей, не приходится", - добавил глава ОКР.

На чемпионате мира 2019 года в Дохе россияне завоевали две золотые, три серебряные и одну бронзовую награду.