Один из футболистов сборной Германии заразился коронавирусом

ТАСС, 25 марта. Тест одного из футболистов сборной Германии на коронавирус показал положительный результат в преддверии игры против сборной Исландии. Об этом сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Имя футболиста не уточняется. По информации Bild, заразившемся оказался полузащитник "Боруссии" из Мёнхенгладбаха Йонас Хофманн.

"Это плохая новость для тренерского штаба, тем более игра пройдет уже сегодня. Все меры, связанные с предотвращением распространения заболевания, проводятся в рамках протокола. Мы выполним все требования властей", - говорится в сообщении.

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Германии и Исландии пройдет 25 марта в Дуйсбурге, начало - 22:45 мск.