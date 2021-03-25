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Футбол в России

"Ротор" в течение месяца определится с тем, кто будет главным тренером де-юре

20 марта клуб объявил о назначении Юрия Батуренко на пост главного тренера вместо уволенного Александра Хацкевича

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Волгоградский футбольный клуб "Ротор" в течение месяца определится со специалистом, который будет формально главным тренером команды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

20 марта клуб объявил о назначении Юрия Батуренко на пост главного тренера вместо уволенного Александра Хацкевича. У Батуренко отсутствует лицензия PRO, необходимая для работы в должности главного тренера в клубах премьер-лиги.

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"В клубе были в курсе ситуации и сознательно пошли на этот шаг. Сейчас в нашем тренерском штабе есть сотрудники с необходимой лицензией, это обычная практика, - сказали в пресс-службе. - Мы в первую очередь приглашали на пост главного тренера отличного специалиста и профессионала своего дела. Фактически командой будет руководить Юрий Батуренко".

"У "Ротора" есть месяц, чтобы направить все документы для лицензирования. В течение этого времени определимся, кто из помощников де-юре займет место главного тренера. В данный же момент наша основная задача - добиться желаемого результата и сохранить прописку в премьер-лиге", - также говорится в сообщении.

После 23 туров Тинькофф - Российской премьер-лиги "Ротор" занимает 13-е место (зона переходных матчей за право остаться в лиге на следующий сезон), набрав 18 очков. Отставание от 12-й строчки, гарантирующей место в лиге на следующий сезон, составляет восемь очков, отрыв от зоны прямого вылета - четыре очка.

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