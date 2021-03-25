{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Российские гандболистки сыграют с литовками, швейцарками и польками в отборе ЧЕ-2022

Путевки на чемпионат Европы получат две лучшие сборные из каждой группы
Гандболистки сборной России Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Гандболистки сборной России
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 25 марта. Стали известны соперники женской сборной России по гандболу в квалификационном турнире чемпионата Европы 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Россиянки попали в группу 1, где сыграют с командами Литвы, Швейцарии и Польши. Путевки на чемпионат Европы получат две лучшие сборные из каждой группы. Ранее участие в турнире себе обеспечили действующие чемпионки норвежки, а также команды Словении, Северной Македонии и Черногории, которые попали в финальную часть европейского первенства на правах хозяек соревнований.

Первый тур квалификации состоится 6-7 октября 2021 года. Завершится отборочный турнир в апреле 2022 года. Чемпионат Европы пройдет с 4 по 20 ноября 2022 года.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Зимние олимпийские виды спорта
Россияне будут выступать на чемпионатах мира по керлингу под флагом национальной федерации
Отмечается, что на форму спортсменов не будет нанесен российский флаг или надпись "Россия"
Читать полностью