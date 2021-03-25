Российские гандболистки сыграют с литовками, швейцарками и польками в отборе ЧЕ-2022

ТАСС, 25 марта. Стали известны соперники женской сборной России по гандболу в квалификационном турнире чемпионата Европы 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Россиянки попали в группу 1, где сыграют с командами Литвы, Швейцарии и Польши. Путевки на чемпионат Европы получат две лучшие сборные из каждой группы. Ранее участие в турнире себе обеспечили действующие чемпионки норвежки, а также команды Словении, Северной Македонии и Черногории, которые попали в финальную часть европейского первенства на правах хозяек соревнований.

Первый тур квалификации состоится 6-7 октября 2021 года. Завершится отборочный турнир в апреле 2022 года. Чемпионат Европы пройдет с 4 по 20 ноября 2022 года.