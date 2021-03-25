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Зимние олимпийские виды спорта
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Норвежский прыгун с трамплина Танде потерял сознание после падения на этапе Кубка мира

Олимпийский чемпион потерял равновесие в полете и неудачно приземлился
Даниэль-Андре Танде EPA-EFE/Grzegorz Momot
Описание
Даниэль-Андре Танде
© EPA-EFE/Grzegorz Momot

ТАСС, 25 марта. Норвежец Даниэль-Андре Танде потерял сознание после неудачного приземления на разминке на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в словенской Планице. Об этом сообщает польский телеканал TVP Sport.

Танде потерял равновесие в полете и неудачно приземлился. Он покинул зону приземления на носилках. Его без сознания переправили в больницу на вертолете.

На счету 27-летнего норвежца золотая медаль Олимпийских игр 2018 года и серебряная награда чемпионата мира - 2017.

В 1999 году россиянин Валерий Кобелев на чемпионате мира в Планице потерял равновесие после отталкивания от стола отрыва из-за сильного ветра и ударился головой о гору приземления. Прыгун провел некоторое время в коме, но смог впоследствии продолжить профессиональную карьеру. 

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Зимние олимпийские виды спорта
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