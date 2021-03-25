Норвежский прыгун с трамплина Танде потерял сознание после падения на этапе Кубка мира

ТАСС, 25 марта. Норвежец Даниэль-Андре Танде потерял сознание после неудачного приземления на разминке на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в словенской Планице. Об этом сообщает польский телеканал TVP Sport.
Танде потерял равновесие в полете и неудачно приземлился. Он покинул зону приземления на носилках. Его без сознания переправили в больницу на вертолете.
Co tu dużo mówić, wyglądało to fatalnie. Trzymajmy kciuki, by nic poważnego się nie stało z @Daniel_Andre24... #skijumpingfamily #Planica pic.twitter.com/OJRi0YBExm— Piotr Bąk (@bo0nkers) March 25, 2021
На счету 27-летнего норвежца золотая медаль Олимпийских игр 2018 года и серебряная награда чемпионата мира - 2017.
В 1999 году россиянин Валерий Кобелев на чемпионате мира в Планице потерял равновесие после отталкивания от стола отрыва из-за сильного ветра и ударился головой о гору приземления. Прыгун провел некоторое время в коме, но смог впоследствии продолжить профессиональную карьеру.