Норвежский прыгун с трамплина Танде потерял сознание после падения на этапе Кубка мира

ТАСС, 25 марта. Норвежец Даниэль-Андре Танде потерял сознание после неудачного приземления на разминке на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в словенской Планице. Об этом сообщает польский телеканал TVP Sport.

Танде потерял равновесие в полете и неудачно приземлился. Он покинул зону приземления на носилках. Его без сознания переправили в больницу на вертолете.