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Формула-1

Мазепин считает, что "Хаас" в новом сезоне "Формулы-1" будет бороться только с "Уильямсом"

Обе команды не будут претендовать на высокие места

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Американская команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" в новом сезоне будет вести борьбу только с "Уильямсом". Такое мнение на онлайн-конференции высказал российский пилот команды Никита Мазепин.

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Первый этап нового сезона пройдет в Бахрейне с 26 по 28 марта.

"По итогам предсезонных тестов мне видится, что мы будем бороться с "Уильямсом", - сказал Мазепин. На тестах в Бахрейне "Хаас" уступал почти всем командам более секунды на круге.

"Этот чемпионат будет очень интересным, если бы я не выступал, то каждое воскресенье был бы у экрана телевизора", - отметил Мазепин.

Партнером Мазепина по "Хаасу" будет сын семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер.

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