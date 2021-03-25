Коляда заявил, что ошибка в короткой программе мотивирует его на борьбу на чемпионате мира

ТАСС, 25 марта. Ошибка в короткой программе только больше мотивирует серебряного призера командного олимпийского турнира российского фигуриста Михаила Коляду на дальнейшую борьбу на чемпионате мира в Стокгольме. Его комментарий приводит пресс-служба турнира.

26-летний Коляда идет четвертым после короткой программы. Он достаточно успешно справился с прокатом, с небольшой помаркой выполнив каскад из четверного и тройного тулупов и получив надбавки за тройной аксель и четверной лутц. Также он сделал все элементы на четвертый уровень, получив в итоге 93,52 балла.

"Я не думал, что выступаю на чемпионате мира - был сосредоточен на своей работе, - рассказал Коляда. - Не все получилось, могло быть лучше, но могло быть и хуже. Знаю, почему произошла ошибка, она мотивирует меня лучше выступать в произвольной программе".

На вопрос о том, довлеет ли над фигуристом задача завоевания на чемпионате мира путевок на Олимпиаду в Пекине, Коляда ответил: "Я не думал об этом. Я ни о чем не думал. Надо работать над собой, важно сосредоточиться и показать все, что могу".

Произвольную программу фигуристы представят 27 марта.