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Фигурное катание

Фигурист Семененко заявил, что старается не думать о баллах на чемпионате мира

Спортсмен перед произвольной программой занимает десятое место

ТАСС, 25 марта. Дебютант чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме россиянин Евгений Семененко старается не думать о баллах, а сосредоточивается только на катании. Об этом он рассказал после короткой программы, его комментарий приводит пресс-служба турнира.

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17-летний Семененко, который тренируется в группе Алексея и Татьяны Мишиных, достойно справился со своим контентом - с прибавкой сделал каскад из четверного и тройного тулупов, четверной сальхов, тройной аксель, выполнив все элементы на четвертый уровень. Результат Семененко - 86,86 балла, спортсмен перед произвольной программой занимает десятое место. Еще один ученик Мишина Михаил Коляда идет четвертым.

"Моей целью было хорошо откатать короткую программу, и мне это более или менее удалось. Я не хочу думать о баллах, мне нужно готовиться к следующему прокату, - сказал Семененко. - Я стараюсь не думать ни о чем, кроме катания".

Произвольную программу мужчины представят на чемпионате мира 27 марта.

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Фигурное катание
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