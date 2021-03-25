Чайковский как мировое достояние. Его музыка стала ответом на запрет "Катюши" на Олимпиаде

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского предложен в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий с участием российской команды на Олимпийских играх в Токио.
Предполагается, что музыка русского композитора будет исполняться во время церемоний вручения российским спортсменам олимпийского золота.
С таким предложением в четверг выступил исполком Олимпийского комитета России (ОКР). Окончательное слово в этом вопросе за Международным олимпийским комитетом (МОК). Первый вариант музыкального сопровождения он уже отверг. Речь о "Катюше", которую отправили на согласование по просьбе комиссии спортсменов ОКР.
Чайковский - это другое
В четверг национальный олимпийский комитет подтвердил, что вариант с "Катюшей" не прошел, о чем впервые было объявлено еще 12 марта. МОК с таким заявлением выступать не стал, информацию обнародовали со ссылкой на Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Тот самый, что декабре на два года оставил российских спортсменов без государственных символов и гимна на чемпионатах мира и Олимпиадах.
"МОК [по гимну] ответил следующим образом: он попросил у CAS разъяснения, и, к сожалению, "Катюша" была отвергнута в качестве таковой композиции, поскольку эта песня напрямую ассоциируется с Россией, - сказал президент ОКР Станислав Поздняков. - CAS применил более широкое трактование. Мы расстроены этим событием, поскольку эту песню выбирали наши спортсмены, это вызывает у нас сожаление".
О невозможности использования "Катюши" в своем заявлении говорил и CAS, указывая на тесную связь песни с Россией. Но возникает вопрос: почему под тот же критерий не попадает музыка Чайковского? Ответ последовал такой: "Эта торжественная мелодия будет уместной для использования во время протокольных мероприятий. Чайковский является русским композитором, имеет прямую ассоциацию с нашей родиной, но его творчество является частью всемирного музыкального наследия. Поэтому это компромисс для всех сторон. Надеемся, что МОК примет наше предложение", - отметил Поздняков.
Шансы получить от МОК согласие есть - Первый концерт Чайковского уже был опробован на международных соревнованиях в качестве альтернативы российскому гимну. Произошло это на февральском чемпионате мира по конькобежному спорту в Нидерландах. Будет он исполняться и в случае победы российских фигуристов на чемпионате мира в Стокгольме, который стартовал на этой неделе.
Музыку Чайковского утвердил Международный союз конькобежцев (ISU), который, по всей видимости, свое решение согласовывал как с CAS, так и со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которое может наказать спортивные организации за нежелание четко исполнять решение суда.
Вакцинация и форма
Для справки: речь о декабрьском решении CAS по спору Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и WADA. Международное агентство настаивало на четырехлетних санкциях к российскому спорту за манипуляции с базой московской лаборатории (LIMS), которая содержит данные проверки на допинг российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Российская сторона своей вины не признавала. В итоге в суде ей удалось добиться смягчения или отмены перечня санкций, которые WADA утвердило полтора года назад.
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Об этом Поздняков упомянул, комментируя ситуацию в российской легкой атлетике. На прошлой неделе международная федерация возобновила процедуру выдачи российским легкоатлетам нейтральных статусов, однако она подчеркнула, что на Олимпиаде в Токио от страны смогут выступить не более десяти спортсменов.
"Что касается защиты интересов спортсменов, то это является нашим приоритетом, - сказал он. - Нужно отметить, что в судебном разбирательстве между WADA и РУСАДА предварительная позиция WADA заключалась в том, что российские спортсмены должны были проходить унизительную процедуру доказывания своей чистоты. Наши адвокаты проделали большой пласт работы, все эти желания унизить наших спортсменов были убраны".
Поздняков также напомнил, что на предстоящей Олимпиаде российские спортсмены выступят под флагом ОКР. Дизайн формы олимпийской команды уже утвержден, она будет представлена 14 апреля - за сто дней до старта Игр в Токио.
Глава ОКР также рекомендовал спортсменам пройти процедуру вакцинации от коронавируса, что минимизирует риски заразиться при подготовке к Играм и во время их проведения.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Японские организаторы уже объявили, что иностранные болельщики на соревнования допущены не будут. Граждане России, которые уже приобрели билеты на Игры, смогут вернуть потраченные средства. Также было объявлено, что во время Олимпиады будут работать несколько фан-зон, одна из них расположится в Москве в Лужниках.