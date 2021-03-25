Чайковский как мировое достояние. Его музыка стала ответом на запрет "Катюши" на Олимпиаде

В четверг Олимпийский комитет России предложил использовать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром в качестве музыки во время церемоний награждения

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского предложен в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий с участием российской команды на Олимпийских играх в Токио.

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Предполагается, что музыка русского композитора будет исполняться во время церемоний вручения российским спортсменам олимпийского золота. С таким предложением в четверг выступил исполком Олимпийского комитета России (ОКР). Окончательное слово в этом вопросе за Международным олимпийским комитетом (МОК). Первый вариант музыкального сопровождения он уже отверг. Речь о "Катюше", которую отправили на согласование по просьбе комиссии спортсменов ОКР. Чайковский - это другое В четверг национальный олимпийский комитет подтвердил, что вариант с "Катюшей" не прошел, о чем впервые было объявлено еще 12 марта. МОК с таким заявлением выступать не стал, информацию обнародовали со ссылкой на Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Тот самый, что декабре на два года оставил российских спортсменов без государственных символов и гимна на чемпионатах мира и Олимпиадах. "МОК [по гимну] ответил следующим образом: он попросил у CAS разъяснения, и, к сожалению, "Катюша" была отвергнута в качестве таковой композиции, поскольку эта песня напрямую ассоциируется с Россией, - сказал президент ОКР Станислав Поздняков. - CAS применил более широкое трактование. Мы расстроены этим событием, поскольку эту песню выбирали наши спортсмены, это вызывает у нас сожаление".

О невозможности использования "Катюши" в своем заявлении говорил и CAS, указывая на тесную связь песни с Россией. Но возникает вопрос: почему под тот же критерий не попадает музыка Чайковского? Ответ последовал такой: "Эта торжественная мелодия будет уместной для использования во время протокольных мероприятий. Чайковский является русским композитором, имеет прямую ассоциацию с нашей родиной, но его творчество является частью всемирного музыкального наследия. Поэтому это компромисс для всех сторон. Надеемся, что МОК примет наше предложение", - отметил Поздняков. Шансы получить от МОК согласие есть - Первый концерт Чайковского уже был опробован на международных соревнованиях в качестве альтернативы российскому гимну. Произошло это на февральском чемпионате мира по конькобежному спорту в Нидерландах. Будет он исполняться и в случае победы российских фигуристов на чемпионате мира в Стокгольме, который стартовал на этой неделе. Музыку Чайковского утвердил Международный союз конькобежцев (ISU), который, по всей видимости, свое решение согласовывал как с CAS, так и со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которое может наказать спортивные организации за нежелание четко исполнять решение суда. Вакцинация и форма Для справки: речь о декабрьском решении CAS по спору Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и WADA. Международное агентство настаивало на четырехлетних санкциях к российскому спорту за манипуляции с базой московской лаборатории (LIMS), которая содержит данные проверки на допинг российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Российская сторона своей вины не признавала. В итоге в суде ей удалось добиться смягчения или отмены перечня санкций, которые WADA утвердило полтора года назад.