Ватерполист Харьков сомневается, что его отговорят от перехода в сборную Хорватии

Ранее Харьков заявил, что принял решение сменить гражданство и будет выступать за сборную Хорватии. В Федерации водного поло России назвали переход Харькова "большой потерей" для национальной команды, поскольку он является одним из ее лидеров. Первый вице-президент федерации Евгений Шаронов отметил, что обсудит с игроком сложившуюся ситуацию.

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Российский ватерполист Константин Харьков сомневается, что его удастся отговорить от перехода в сборную Хорватии. Об этом он рассказал ТАСС.

"Думаю, что нет, - ответил Харьков на вопрос, удастся ли его отговорить от перехода. - Мой мотив - это продвижение в карьере и возможность побороться за призовые места на всех международных соревнованиях".

Дебютировать за хорватскую сборную Харьков сможет не раньше, чем через год. По этой причине он пропустит Олимпийские игры в Токио, но может выступить на чемпионате мира 2022 года. Харьков отметил, что для этого ему также необходимо будет получить гражданство Хорватии.

Харькову 24 года, он выступает за хорватский клуб "Младость".

В сборной России ватерполист дебютировал в 2016 году. В феврале национальная команда не смогла отобраться на Олимпийские игры в Токио, проиграв в серии пенальти сборной Хорватии в матче за третье место квалификационного турнира.