Баскетболисты "Нижнего Новгорода" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

ТАСС, 25 марта. Российский баскетбольный клуб "Нижний Новгород" со счетом 88:60 дома обыграл греческий АЕК в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Самым результативным игроком матча стал защитник российской команды Артем Комолов, в активе которого 21 очко. Дабл-дабл (15 очков + 11 подборов) сделал его одноклубник, форвард Андрей Воронцевич.

"Нижний Новгород" обеспечил себе первое место в группе K, одержав четыре победы в четырех матчах. АЕК с двумя победами располагается на второй строчке, за ним идут французский "Страсбур" и турецкий "Тюрк Телеком", в активе которых по одной победе после четырех встреч. В четвертьфинал выйдут два лучших клуба из каждой группы.

Лига чемпионов организована Международной федерацией баскетбола (FIBA) и проводится с сезона-2016/17. Турнир является третьим по силе после Евролиги и Еврокубка.