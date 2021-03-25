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КХЛ

ЦСКА обыграл "Локомотив" и вышел вперед в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ

Армейцы повели со счетом 3-2 в серии до четырех побед
Игроки ЦСКА Артем Блажиевский и "Локомотива" Павел Красковский Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Игроки ЦСКА Артем Блажиевский и "Локомотива" Павел Красковский
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома обыграл ярославский "Локомотив" со счетом 3:2 в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 465 зрителей.

В составе победителей голы забили Константин Окулов (1-я минута) и Максим Мамин (19, 37). У "Локомотива" дважды отличился Тему Пулккинен (28, 50).

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу ЦСКА. В первом и четвертом матчах победу одержали ярославцы (2:0, 3:0), во второй и третьей встречах сильнее оказались армейцы (4:1, 2:1 ОТ). Следующая игра пройдет в Ярославле 27 марта.

ЦСКА выиграл у "Локомотива" три матча из четырех в регулярном чемпионате сезона-2020/21. В плей-офф команды встречались один раз, в сезоне-2016/17, также на стадии 1/4 финала, "Локомотив" одержал победу в серии со счетом 4-2.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, став чемпионом в сезоне-2018/19 (сезон-2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса). Армейцы лишь один раз из 13 не выходили в плей-офф турнира. "Локомотив" играет в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09), пропустив сезон-2011/12. Ярославский клуб ни разу не оставался за пределами зоны плей-офф, в 2009 году команда вышла в финал Кубка Гагарина.

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