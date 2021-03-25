Футболисты молодежной сборной России разгромили исландцев в первом матче чемпионата Европы

В составе сборной России голы забили Федор Чалов (31-я минута, с пенальти), Наир Тикнизян (42), Арсен Захарян (45+2) и Денис Макаров (52). У проигравших отличился Свейнн Гудьонсен (59). На счету Чалова три результативные передачи. На 61-й минуте из-за травмы был заменен Павел Маслов, вместо него на поле вышел Артем Голубев.

Также в группе С выступают команды Франции и Дании, они проведут матч позднее в четверг.

Подопечные Михаила Галактионова в следующей игре встретятся с французами. Матч пройдет 28 марта в венгерском городе Сомбатхей, там же 31 марта россияне сыграют с командой Дании.

В финальном турнире в Словении и Венгрии принимают участие 16 команд, которые на первом этапе разбиты на четыре группы. В четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные каждого квартета. Плей-офф стартует 31 мая, финальный матч пройдет 6 июня в Любляне.

Чемпионат Европы проводится каждые два года. Лучшим результатом молодежной сборной России является выход в 1/4 финала в 1994 и 1998 годах. После этого россияне только однажды смогли пробиться в финальную часть (2013). Тогда, попав в группу со сборными Испании, Нидерландов и Германии, российская команда проиграла во всех матчах.