Власти Канады сократят до семи дней карантин для игроков НХЛ из США

ОТТАВА, 25 марта. /ТАСС/. Канадское правительство готово снизить с 14 до семи дней время пребывания на обязательном карантине для игроков американских клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) во время процедуры обмена хоккеистами. Об этом в четверг сообщил телеканал CBC.

По данным его источников, все канадские провинции, в которых есть клубы НХЛ, уже одобрили эту инициативу. Она потребует проведения дополнительного тестирования на коронавирус. Решение может вступить в силу в ближайшее время.

Дедлайн обменов в НХЛ должен завершиться 12 апреля. В настоящее время хоккеистам лиги, которые прибывают в Канаду, положено, как и всем остальным гражданам, находиться две недели на карантине даже при получении отрицательного теста на коронавирус.

В Канаде базируются семь клубов НХЛ - "Ванкувер", "Виннипег", "Калгари", "Монреаль", "Оттава", "Торонто" и "Эдмонтон".