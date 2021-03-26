"Орландо" распродал лидеров. Переход Вучевича в "Чикаго" стал главной сделкой дедлайна НБА

"Орландо" взял курс на долгую перестройку, вслед за Вучевичем клуб обменял других лидеров - защитника Эвана Фурнье (в "Бостон") и форварда Аарона Гордона (в "Денвер").

В последний день произошло несколько крупных переходов. Главным из них стал обмен центрового Николы Вучевича из "Орландо" в "Чикаго". "Орландо" получил за двукратного участника Матча звезд центрового Венделла Картера, форварда Отто Портера и два выбора в первом раунде драфта.

"Клипперс" обменяли трижды лучшего шестого игрока по итогам сезона Лу Уильямса на Рэджона Рондо из "Атланты", базирующейся в штате Джорджия, родном для Уильямса. Прошлый сезон Рондо провел за "Лейкерс", ставших чемпионами. Теперь он будет играть в другом клубе из Лос-Анджелеса, имеющем не меньшие чемпионские амбиции.

Контракты Драммонда и Олдриджа выкупили

Виктор Оладипо, оказавшийся в "Хьюстоне" в январе в рамках сделки по переходу Джеймса Хардена в "Бруклин", не задержался в Техасе. Защитник продолжит карьеру в "Майами", который выбирал между ним и Кайлом Лоури, но последний остался в "Торонто".

Основной центровой "Бостона" Даниель Тайс продолжит карьеру в "Чикаго", таким образом, "Селтикс" намерены сделать ставку на молодого Роберта Уильямса.

"Кливленд" не сумел обменять в последний день центрового Андре Драммонда, на него в клубе не рассчитывают, поэтому сразу после дедлайна баскетболиста отчислили. Ожидается, что он подпишет контракт с одним из претендентов на чемпионство - "Лейкерс" или "Бруклином". Таким же образом "Сан-Антонио" поступил с центровым Ламаркусом Олдриджем, не найдя на рынке достойных предложений. По информации инсайдеров, он подпишет контракт с "Майами".

Регулярный чемпионат НБА завершится 16 мая.