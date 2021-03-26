Кущенко: успешная игра клубов РФ в Европе добавляет нагрузку на календарь Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 26 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Успешное выступление российских баскетбольных клубов в еврокубках в текущем сезоне добавляет серьезную нагрузку на расписание Единой лиги ВТБ. Такое мнение ТАСС высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

"Серьезная нагрузка для Единой лиги ВТБ. Евролига перенесла "Финал четырех" на конец мая, есть дедлайн от FIBA (Международной федерации баскетбола - прим. ТАСС) из-за олимпийской квалификации летом. Мы в ежедневной коммуникации с клубами, которые проходят дальше в Европе, и будем с ними буквально в ручном режиме составлять расписание. И по регламенту мы должны все раунды плей-офф провести до трех побед", - сказал Кущенко.

ЦСКА в четверг в Москве обыграл сербскую "Црвену Звезду" со счетом 87:72 в матче регулярного чемпионата Евролиги. Армейцы до этого не выигрывали дома на протяжении четырех матчей. "Парма" вышла в "Финал четырех" Кубка ФИБА-Европа, разгромив болгарский клуб "Балкан" - 84:62. "Нижний Новгород" досрочно вышел в "Финал восьми" Лиги чемпионов, разгромив греческий АЕК - 88:60.

"Идут европейские кампании команд Единой лиги ВТБ, и во всех турнирах наши представители играют успешно, сегодняшний день это показал, - сказал Кущенко. - "Нижний Новгород" уверенно вышел в финальную восьмерку Лиги чемпионов, "Парма вышла в "Финал четырех" Кубка ФИБА. ЦСКА в Евролиге одержал важную победу с турнирной точки зрения, и видно, что армейцы возвращаются на победную поступь".

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Евролиги, одержав 20 побед при 10 поражениях. "Црвена Звезда" идет 17-й, имея в активе 9 побед в 31 матче. "Завтра еще крайне интересный матч "Химки" - "Зенит" в рамках Евролиги, который совершенно непрогнозируем с точки зрения результата", - добавил Кущенко.