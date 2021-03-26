Траньков считает, что ошибка фигуристки Тарасовой на чемпионате мира связана с психологией

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Тарасова великолепно исполняет прыжковые элементы на тренировках, причиной ошибки фигуристки во время произвольной программы на чемпионате мира может быть психология. Такое мнение ТАСС высказал тренер спортивной пары Тарасовой и Владимира Морозова Максим Траньков.

На чемпионате мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар в Стокгольме Двукратные серебряные призеры мировых первенств Тарасова и Морозов показали четвертый результат (212,76 балла). Первую строчку заняли россияне, дебютанты мировых первенств Анастасия Мишина и Александр Галлямов, спортсмены по итогам короткой и произвольной программ показали результат 227,59 балла. Вторыми стали победители предыдущего чемпионата мира китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (225,71), третьими - россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (217,63).

"Прежде всего, мне надо поздравить моих оппонентов - Артура Леонидовича Минчука и, конечно, Тамару Николаевну Москвину, с таким достижением - дебютанты чемпионата мира выиграли турнир, - отметил Траньков. - Насколько я помню, это случалось лишь с Олегом Васильевым и Еленой Валовой, Ириной Родниной и Алексеем Улановым. Конечно, мы с Сергеем Вороновым расстроены. В этом сезоне Женя на давала нам повода усомниться, и здесь на разминках и тренировках все было хорошо, а что происходит во время проката пока непонятно никому, надо разбираться".

Собеседник агентства отметил, что тренерский штаб спортивной пары проведет работу над ошибками и найдет решение имеющихся проблем. "Что нам остается - работать. Что тренеры обычно делают? Работают. Из всех моих многочисленных профессий профессию психолога я пока не освоил", - добавил Траньков.

"Думаю, это только психология, Женя прыгает тулуп так, что можно четверной учить - это шикарный, красивый, большой прыжок, с запасом, - считает специалист. - Что происходит, когда люди выступают, я пока не знаю. Человеку нужно разобраться в себе самому, но и специалисты должны помочь - нужно обсуждать, разговаривать, находить решение. С одной стороны, если бы мы завоевали хоть какую медаль, я мог быть доволен, но остаться с деревянной - счастье невеликое".

Дальнейшие планы

Чемпионат мира в Стокгольме является последним соревнованием текущего сезона. "Дальше будет тур с шоу Этери Тутберидзе, потом небольшой отпуск и постановка новых программ. Как дальше не знаю - нужно собираться и разговаривать. С себя я тоже ответственности не снимаю - может и у ребят есть ко мне вопросы, все это надо обсуждать", - рассказал Траньков.

Специалист отметил, что Тарасова и Морозов намерены продолжить сотрудничество с Мариной Зуевой. "Я пока не могу лететь в США - у меня пока нет визы, но программы они, скорее всего, будут ставить с Мариной", - заключил специалист.