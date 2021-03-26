Москвина заявила, что не плакала из-за музыки Чайковского во время награждения ее учеников

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Тамара Москвина, тренер победителей чемпионата мира по фигурному катанию Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, не испытала ни сожаления, ни сомнений во время звучания первого концерта Чайковского в честь победы ее учеников на чемпионате мира в Стокгольме. Об этом Москвина рассказала ТАСС.

Мишина и Галлямов, дебютанты чемпионата мира, по итогам короткой и произвольной программ показали результат 227,59 балла. Второе место заняли победители предыдущего чемпионата мира китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (225,71), третьими также стали ученики Москвиной - россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (217,63). В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на турнире российская сборная выступает как команда Федерации фигурного катания на коньках России (The Figure Skating Federation of Russia, FSR). В качестве музыкального сопровождения награждения вместо национального гимна звучит фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

"Мы знали, кем являются победители, в честь кого играла эта музыка, в какой стране они готовились, какое государство помогало им в этой подготовке, в какой стране они живут. Никакого сожаления, сомнений или слез не было. Мы, какие бы сложности ни были, достойно пройдем этот путь", - сказала Москвина.

"Я довольна, что в такой сложной ситуации, когда так подготовка шла так нервно - с болезнями, с вынужденными отказами от соревнований из-за состояния здоровья, с такими необычными условиями проведения чемпионата мира, у школы фигурного катания Тамары Москвиной две медали. И я хочу сказать слова огромной благодарности Антону Сихарулидзе (олимпийскому чемпиону, ученику Москвиной) за то, что он смог финансово поддержать существование нашей школы", - отметила специалист.

Мишина и Галлямов впервые выступали на чемпионате мира. "Такие случаи, когда дебютанты чемпионатов мира одерживали победы, бывали. Какие задачи я им ставила? Ничего необычного - никаких задач на медали не ставит никакой тренер, только дают кое-какие указания обратить особое внимание на определенные детали, либо дают общий настрой, чтобы спортсмены катались с полной эмоциональной отдачей".

Результат Бойковой и Козловского, лидировавших после короткой программы, еще будет проанализирован. "Все это надо обсуждать, но не сейчас, не в этой суете, когда одно за другим - соревнования, награждение, допинг-контроль. Нужно провести тщательный анализ".