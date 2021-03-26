Дубль Бучневича помог "Рейнджерс" разгромить "Филадельфию" в матче НХЛ

Бучневич забросил 12-ю и 13-ю шайбы в текущем сезоне НХЛ, всего в его активе 31 очко (13 голов + 18 передач) в 31 матче. Его одноклубник Артемий Панарин отдал одну голевую передачу и набрал 29 очков (8+21) за 21 игру. Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин провел первый матч за три недели и отразил 41 бросок.

Зибанежад также отдал три голевые передачи, набрав за игру шесть очков. В предыдущем матче команд, который состоялся 18 марта и завершился победой "Рейнджерс" со счетом 9:0, нападающий также сделал хет-трик и отметился тремя передачами. Он стал первым игроком в истории НХЛ, набравшим шесть и более очков в двух матчах подряд против одного соперника.

"Рейнджерс" занимают пятое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 34 очков за 32 матча. "Филадельфия" находится на шестой строчке с 34 очками в 32 играх. Следующий матч команды проведут 27 марта в Филадельфии.