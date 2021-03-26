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НХЛ

Хоккеист "Вашингтона" Кузнецов заявил, что стал лучше понимать требования тренера команды

В последних восьми матчах регулярного чемпионата НХЛ Кузнецов набрал девять очков
Евгений Кузнецов AP Photo/Nick Wass
Описание
Евгений Кузнецов
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 26 марта. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов заявил, что стал лучше понимать требования главного тренера команды Питера Лавиолетта. Комментарий Кузнецова приводит журналистка газеты "Вашингтон пост" Саманта Пелл.

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26 марта "Вашингтон" со счетом 4:3 обыграл "Нью-Джерси" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, Кузнецов отметился дублем. Россиянин набрал 15 очков (пять голов + 10 передач) в 22 матчах нынешнего сезона, из которых девять - в последних восьми играх. Из-за нарушения ковид-протокола НХЛ Кузнецов, а также его одноклубники и соотечественники Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов в январе пропустили ряд матчей команды, позднее Кузнецов сообщил, что перенес заражение коронавирусом.

"Я начинаю лучше понимать, чего от меня хочет тренер, - заявил Кузнецов. - После довольно долгого перерыва из-за коронавируса было нелегко вернуться в хоккейную форму. Надеюсь, я буду продолжать расти и развиваться, а команда будет играть намного лучше. Знаю, что мы можем добиться успеха".

"Вашингтон" занимает второе место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 46 очков в 32 матчах.

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