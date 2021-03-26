Хоккеист "Вашингтона" Кузнецов заявил, что стал лучше понимать требования тренера команды

ТАСС, 26 марта. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов заявил, что стал лучше понимать требования главного тренера команды Питера Лавиолетта. Комментарий Кузнецова приводит журналистка газеты "Вашингтон пост" Саманта Пелл.

26 марта "Вашингтон" со счетом 4:3 обыграл "Нью-Джерси" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, Кузнецов отметился дублем. Россиянин набрал 15 очков (пять голов + 10 передач) в 22 матчах нынешнего сезона, из которых девять - в последних восьми играх. Из-за нарушения ковид-протокола НХЛ Кузнецов, а также его одноклубники и соотечественники Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов в январе пропустили ряд матчей команды, позднее Кузнецов сообщил, что перенес заражение коронавирусом.

Kuznetsov on his play as of late: "I start understand more what the coach wants from me. After the pretty long break after covid, wasn't easy one to get back in hockey shape. I hope I'm gonna continuing to grow & I hope the team gonna play much better & know we can be successful" — Samantha Pell (@SamanthaJPell) March 26, 2021