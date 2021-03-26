Футболист "Зенита" Оздоев считает, что Промес не является ведущим игроком атаки "Спартака"

ТАСС, 26 марта. Нидерландский полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес не является ведущим атакующим футболистом команды. Об этом заявил игрок петербургского "Зенита" Магомед Оздоев, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

25 февраля "Спартак" объявил о подписании контракта на 3,5 года с Промесом. С 2014 по 2018 год он играл за "Спартак", в составе которого стал чемпионом страны и победителем Суперкубка России. В четырех матчах нынешнего сезона Тинькофф - Российской премьер лиги (РПЛ) нападающий забил два гола и отдал две результативные передачи, а красно-белые одержали три победы подряд с общим счетом 13:3.

"Промес все-таки не Месси, - отметил Оздоев. - Не считаю, что один футболист может очень многое поменять в общекомандной игре. Все станет ясно на большом отрезке, а не в двух-трех матчах".

"Мое мнение - сейчас в "Спартаке" игру ведут другие люди. По тем матчам, которые я смотрел, думаю, что в атакующей линии погоду там делает очень мобильный [Джордан ]Ларссон. Плюс [Александр] Соболев добавляет той пробивной силы, которой не хватает шведу. А Промес просто правильно использует свои сильные стороны и добавляет колорита", - добавил полузащитник "Зенита".

"Спартак" после 23 туров занимает вторую позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. "Зенит" идет на первом месте с 48 очками.