Роднина: российское парное катание имеет полный набор к Олимпиаде в Пекине

В четверг дебютанты чемпионатов мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золото - по итогам короткой и произвольной программ они показали результат 227,59 балла. Второе место заняли победители предыдущего чемпионата мира китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (225,71), третьими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (217,63). Двукратные серебряные призеры мировых первенств Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали четвертый результат (212,76). Российские пары не выигрывали золото чемпионата мира с 2013 года, тогда победили Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

"Такой радостный для нас момент, - отметила Роднина. - Учитывая большие традиции парного катания в нашей стране, начиная с 1964 года прошлого столетия мы регулярно выигрывали чемпионаты мира и Олимпийские игры. Первый звоночек был на Играх в Ванкувере (2010 год), когда на пьедестале россиян в парном катании не оказалось. Сейчас, если смотреть с перспективой на следующий олимпийский год, у нас есть две совершенно замечательные молодые пары, которые только в начале своего пути, и опытные Тарасова и Морозов - в этом плане мы получили полный набор на Игры в парном катании, и это здорово".

Роднина отметила сложность программы Мишиной и Галлямова: "Очень сложные программы у наших ребят, но может быть потому, что Мишина и Галлямов приехали на чемпионат мира дебютантами, а значит с чуть меньшим грузом ответственности, им лучше удалось справиться с нервами - чистейший прокат произвольной программы. Когда в последней разминке выходят сильнейшие, стоит вопрос именно чистоты проката - он у них был самый чистый и самый сложный: комбинация из двух тройных прыжков, еще один, плюс выбросы, поддержки - все абсолютно заслуженно и правильно".

"Но еще больше меня радует внутренняя конкуренция, которая сегодня сложилась у нас в стране в парном катании. Любая конкуренция - залог развития", - подчеркнула Роднина.