Харитонов проведет поединок на голых кулаках с бывшим бойцом UFC

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Соперником российского бойца Сергея Харитонова по поединку на голых кулаках станет бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джеймс Максуинни. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

"Харитонов проведет бой против Максуинни", - сказал собеседник агентства.

Бой пройдет в США в апреле. 40-летний Максуинни является уроженцем Ирландии. Всего на его счету 15 побед и 18 поражений в смешанных единоборствах. В кикбоксинге спортсмен победил в 46 поединках и потерпел семь поражений.

Харитонов не выступал с ноября после драки с другим бойцом Адамом Яндиевым. В ММА на счету 40-летнего россиянина 30 побед и 7 поражений.