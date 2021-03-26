Бестемьянова: победа фигуристов Мишиной и Галлямова на чемпионате мира стала сюрпризом

Российская спортивная пара по итогам короткой и произвольной программ показала результат 227,59 балла. Второе место заняли победители предыдущего чемпионата мира китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (225,71), третьими стали россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (217,63). Двукратные серебряные призеры мировых первенств Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали четвертый результат (212,76).

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Победа дебютантов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на чемпионате мира по фигурному катанию стала настоящим сюрпризом. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова.

Золото, которого ждали восемь лет. Мишина и Галлямов победили на дебютном чемпионате мира

"Это такой сюрприз, мы все в полном восторге, что дебютанты выиграли. Это к разговору о том, что кто хорошо откатался, тот и выиграл, независимо от рейтингов. Китайская пара - двукратные чемпионы мира, но вчера ошиблись и проиграли. Пары были очень честно расставлены по местам", - отметила Бестемьянова.

Действующие чемпионы Европы Бойкова и Козловский не смогли показать чистый прокат - падение на тройном тулупе и помарка на приземлении с тройного флипа. Трехкратные чемпионы России Тарасова и Морозов справились с параллельным тройным сальховом, тройной подкруткой на четвертый уровень, однако на выбросе партнерша коснулась льда рукой, а также допустила ошибку на тройном тулупе.

"Обидно, конечно, за Бойкову с Козловским, которые лидировали после короткой программы. Вот прокатай они все чисто, как умеют. Думаю, определенную роль здесь сыграл последний стартовый номер, все-таки они еще молодые, не такие опытные, не смогли додержать свою струну, очень жалко, - отметила Бестемьянова. - За Тарасову с Морозовым тоже обидно, и они могли претендовать на первое место".

"Но это большая радость - у нас есть три пары, которые борются за самые высокие места. Это потрясающий праздник. Поздравляю Тамару Николаевну Москвину, Артура Минчука, всю их группу", - заключила Бестемьянова.