Финал Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/22 пройдет в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 26 марта. /ТАСС/. Финал Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2021/22 состоится в Тюменской области, старты пройдут в комплексе "Жемчужина Сибири". Об этом сообщила в пятницу журналистам президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе на пресс-конференции, посвященной чемпионату России по лыжным гонкам.

"Финал Кубка мира пройдет в Тюмени. Начнем готовиться буквально с завтрашнего дня. Старты пройдут в "Жемчужине Сибири", где есть все для проведения соревнований такого уровня", - сказала она.

Вяльбе добавила, что перед этим необходимо будет видоизменить спуск на финише спринтерского круга: "Очень длинный спуск на финише, кто садится сзади, по-любому выигрывает".

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. В программе соревнований значатся шесть дисциплин. В турнире планируют принять участие все сильнейшие лыжники, включая действующего победителя Кубка мира Александра Большунова, двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова, призеров Олимпийских игр Наталью Непряеву, Юлию Ступак, Алексея Червоткина, Дениса Спицова.