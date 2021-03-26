Шардоне Elena Андрея Филатова стало обладателем награды в сфере дизайна Red Dot Award

МОСКВА, 26 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Вино Elena от винодельческого хозяйства Chateau La Grace Dieu des Prieurs, владельцем которого является президент Федерации шахмат России Андрей Филатов, стало обладателем награды в сфере дизайна Red Dot Award в категории "Упаковка напитков". Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете конкурса.

Филатов стал автором идеи оформления бутылки. Elena является первым шардоне из коммуны Сент-Эмильон французского региона Новая Аквитания.

"Все, что я делаю, чем занимаюсь, я делаю с любовью, это относится и к вину, и к шахматам, - сказал Филатов. - Каждый из магнумов кюве Elena производится вручную на старейшей стекольной мануфактуре Франции Waltersperger. Магнумы украшены цветочным декором - художник Виктор Кирилов вручную расписывает каждую бутылку. За годы существования Red Dot Award победителями в различных номинациях становились продукты Apple, спорткары Ferrari, телеканал Russia Today - приятно оказаться в таком обществе".

Филатов также отметил, что урожай 2019 года и последующие винтажи кюве Elena будут направлены на благотворительные цели. Большая часть выпуска ежегодно передается в распоряжение благотворительных аукционов в регионах присутствия Art Russe, а полученные средства направляются в фонды, оказывающие поддержку детям с тяжелыми заболеваниями. Благотворительная идея проекта принадлежит супруге владельца шато Елене Филатовой.

Ежегодно жюри Red Dot Award рассматривает более 18 000 заявок из 70 стран. Первый конкурс дизайна состоялся в 1955 году в городе Эссен.

Филатов, владелец винодельческого хозяйства, который считает себя учеником Жана Нувеля, одного из самых знаменитых архитекторов мира и автора архитектурной реконструкции шато La Grace Dieu des Prieurs.