Более 10 тыс. зрителей посетили первенство мира по сноуборду и фристайлу в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 26 марта. /ТАСС/. Юниорский чемпионат мира по фристайлу и сноуборду, который проходит в Красноярске, уже посетило более 10 тысяч зрителей. Об этом сообщил журналистам Сергей Ладыженко, генеральный директор "Корпорации развития Енисейской Сибири", которая выступает оператором соревнований.

"Очень рады, что большое количество красноярцев и гостей нашего города принимают участие как зрители. Более 10 тысяч зрителей уже посетили эти соревнования. Мы надеемся, что сегодня и в субботу зрители также проявят интерес", - сказал Ладыженко. Он добавил, что на турнире для зрителей царила атмосфера праздника, и помимо самих соревнований действовали различные развлекательные локации.

Стоимость билетов на трибуны составляла от 250 до 500 рублей, в фан-зоны - от 150 до 200 рублей.

Первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров проходит на трассах кластера "Сопка" с 18 по 27 марта.