Вяльбе: лыжник Спицов быстро восстановился после перелома благодаря уникальному врачу

Спицов сломал руку 1 марта во время тренировки на чемпионате мира в германском Оберстдорфе. 24-летнему спортсмену диагностировали перелом пятой пястной кости левой руки. 6 марта ему была сделана операция.

ТЮМЕНЬ, 26 марта. /ТАСС/. Лыжник Денис Спицов быстро восстановился после перелома руки благодаря уникальному врачу. Об этом сообщила в пятницу президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе на пресс-конференции, посвященной чемпионату России по лыжным гонкам.

"Нам повезло, что в такую трудную минуту нас познакомили с таким врачом, которая, я считаю, уникальный человек", - рассказала Вяльбе.

Она добавила, что Спицов уже может полноценно выходить на старт. "Я разговаривала по поводу руки Дениса и спрашивала у нее [врача], какие варианты. Она сказала: "Вы должна мне поставить задачу, и я это сделаю. Если вам нужно, чтобы он через две недели полноценно тренировался, значит пусть приезжает", - отметила Вяльбе.

"И она сделала то, что мы сказали, чтобы он тренировался через две недели. Безусловно, Денис две недели пропустил, он хоть и тренировался, но это не те тренировки. Кто смотрел чемпионат мира, видел, что Наталья Непряева (перед турниром она также ломала руку - прим. ТАСС) была не в той форме", - добавила она.

Спицов является бронзовым и двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. На чемпионате мира в Оберстдорфе он не принял участия ни в одной гонке. Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет в Тюмени с 27 марта по 4 апреля.