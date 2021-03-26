СМИ: реванш Поветкин - Уайт состоится в закрытом помещении

ЧМ-2022 по футболу

Черчесов уверен, что "Фишт" мог быть заполнен зрителями на 100% на матче против словенцев

По решению УЕФА, на матч Россия - Словения будет допущено не более 30% болельщиков от общей вместимости стадиона

Читать полностью