СМИ: реванш Поветкин - Уайт состоится в закрытом помещении

ТАСС, 26 марта. Организаторы боя-реванша между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом приняли решение провести поединок в закрытом помещении. Об этом сообщает газета The Sun.
Бой пройдет в Гибралтаре 27 марта в присутствии 500 зрителей. Ранее сообщалось, что поединок пройдет на открытом воздухе.
В первом поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе россиянин нокаутировал британца, бой прошел 23 августа 2020 года в Великобритании. В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и два поражения.