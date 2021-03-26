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Бокс

СМИ: реванш Поветкин - Уайт состоится в закрытом помещении

Бой пройдет в Гибралтаре 27 марта в присутствии 500 зрителей

ТАСС, 26 марта. Организаторы боя-реванша между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом приняли решение провести поединок в закрытом помещении. Об этом сообщает газета The Sun.

Бой пройдет в Гибралтаре 27 марта в присутствии 500 зрителей. Ранее сообщалось, что поединок пройдет на открытом воздухе.

В первом поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе россиянин нокаутировал британца, бой прошел 23 августа 2020 года в Великобритании. В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и два поражения.

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