Вяльбе считает, что в протоколах нужно прописывать терапевтические исключения лыжников

ТЮМЕНЬ, 26 марта. /ТАСС/. Терапевтические исключения (TUE) лыжников нужно прописывать в протоколах гонок. Такое мнение в пятницу высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе на пресс-конференции, посвященной чемпионату России.

Вяльбе в марте сделала несколько заявлений о том, что многие норвежские лыжники имеют разрешение на использование запрещенных препаратов благодаря TUE, которые им выписываются в связи с различными заболеваниями или для их профилактики. По ее словам, речь идет не только о лекарствах от астмы, но и о более серьезных препаратах.

"Они же не скрывают, что у них есть заболевания", - сказала Вяльбе.

Вяльбе считает, что терапевтические исключения нужно прописывать в протоколе. "Напишите в протоколе, что страна такая-то, фамилия такая-то, есть один, два, три терапевтических исключения, не надо писать никаких болезней", - добавила она.

"Я не призываю людей, если они больны, рассказывать о своих болезнях. Я считаю, если бы это была открытая информация, всем было бы гораздо честнее на свете жить. Ничего зазорного нет, если у тебя есть терапевтические исключения", - заключила Вяльбе.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет в Тюмени с 27 марта по 4 апреля.