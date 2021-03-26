Бюджет ХК "Автомобилист" в следующем сезоне составит 2 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Общий бюджет клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" в сезоне-2021/22 будет находиться на уровне текущего сезона и составит порядка 2 млрд рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции директор клуба Максим Рябков.

Бюджет клуба в нынешнем сезоне также составил 2 млрд рублей.

"На сезон-2021/22 наш бюджет составит примерно два миллиарда рублей. Бюджет на все три команды: "Автомобилист", "Горняк" и "Авто", - сказал Рябков.

"Автомобилист" в этом сезоне занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф уступил "Авангарду".