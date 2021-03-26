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Зимние олимпийские виды спорта

Более 50% билетов на чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени уже продано

У горожан есть возможность приобретать билеты непосредственно при входе в "Жемчужину Сибири"

ТЮМЕНЬ, 26 марта. /ТАСС/. Около 1 200 билетов из 2 250 на чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени уже продано. Об этом сообщил директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин на пресс-конференции, посвященной старту турнира.

"Все больше появляется желающих на приобретение билетов. На сегодняшний день уже почти 1 200 билетов продано. В среднем билетов по 500 на каждый день", - рассказал Хромин.

Он добавил, что "Жемчужина Сибири" вмещает почти 5 тыс. болельщиков, поэтому в продаже 50% от общей заполняемости трибун - 2 250 билетов.

Хромин также отметил, что у горожан есть возможность приобретать билеты непосредственно при входе в "Жемчужину Сибири".

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет в Тюмени с 27 марта по 4 апреля.

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Зимние олимпийские виды спорта
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