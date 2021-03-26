Черчесов: победа словенцев над хорватами не стала сюрпризом для тренеров сборной России

В первом туре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России на выезде обыграла команду Мальты со счетом 3:1, словенцы дома с минимальным преимуществом взяли верх над хорватами - 1:0. В субботу в Сочи они сыграют друг с другом.

СОЧИ, 26 марта. /ТАСС/. Успех сборной Словении по футболу в матче с серебряными призерами чемпионата мира 2018 года хорватами для тренерского штаба команды России не стал сюрпризом. Об этом сообщил журналистам на предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

"Поздравляю сборную Словении с победой. Для нас ее успех в матче с Хорватией не стал неожиданным. Это очень хорошая команда", - сказал Черчесов.

"Мы изучали игру словенцев и знаем, что это команда, которая играет очень дисциплинированно и агрессивно. В сборной есть игроки мирового уровня, поэтому нас ждет хороший соперник. Мы это изначально знали, а сейчас - тем более", - добавил тренер.

Сборные России и Словении ранее встречались друг с другом четыре раза, россияне имеют в своем активе одну победу, словенцы - две, и еще один матч завершился вничью. Последняя очная встреча этих команд состоялась 18 ноября 2009 года, когда во втором стыковом матче отборочного турнира ЧМ-2010, проходившем в Мариборе, хозяева победили команду России со счетом 1:0. За счет гола, забитого на чужом поле, словенцы опередили команду Гуса Хиддинка и получили путевку в финальную стадию мирового первенства.