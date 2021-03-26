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Зимние олимпийские виды спорта

Курашов: сборная России по фристайлу хорошо выступила на первенстве мира в Красноярске

По словам президента Федерации фристайла России, на соревнованиях, несмотря на отсутствие команд из Китая и США, была высокая конкуренция

КРАСНОЯРСК, 26 марта. /ТАСС/. Сборная России успешно выступила на первенстве мира по фристайлу, которое проходит в Красноярске. Об этом заявил журналистам в пятницу президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

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"Результат у нас хороший, успешный, мы к этому долго шли. Впереди у нас тоже много задач, но на сегодняшний день у нас 17 медалей - 8 золотых, 2 серебряные и 7 бронзовых - это хороший результат, и он позволяет нам смотреть в будущее с оптимизмом", - сказал Курашов.

По его словам, на соревнованиях, несмотря на отсутствие команд из Китая и США, была высокая конкуренция.

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров проходит на трассах кластера "Сопка" с 18 по 27 марта.

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