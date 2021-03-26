Директор "Автомобилиста" считает Дацюка игроком высокого уровня в масштабах КХЛ

Контракт 42-летнего Дацюка истекает в конце апреля. В завершившемся регулярном чемпионате КХЛ форвард в 51 игре набрал 35 очков (12 голов + 31 результативная передача). В плей-офф он провел пять встреч, в которых забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Форвард является олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Детройта", чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина.

"Будущее Павла полностью в руках и мыслях самого Павла. Сезон он провел на очень хорошем уровне. Каковы у него творческие планы, будет ли это продолжение карьеры или смена деятельности внутри хоккея, Павел в свое время сообщит и публике, и прессе. То, что он по-прежнему является очень актуальным игроком высокого уровня в масштабах КХЛ, я уверен, и этим сезоном Павел в очередной раз это доказал", - сказал Рябков.