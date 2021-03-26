Черчесов: ряд футболистов сборной России может пропустить матч со словенцами

СОЧИ, 26 марта. /ТАСС/. Несколько футболистов сборной России по состоянию здоровья могут пропустить субботнюю игру с командой Словении. Об этом сообщил журналистам на предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В пятницу из-за проблем со здоровьем тренировку пропустил полузащитник Алексей Ионов. Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словении пройдет в субботу в Сочи.

"Определенные выводы мы уже сделали. Вчера рано утром мы прилетели, сегодня была вторая восстановительная тренировка. Есть несколько игроков, участие которых в завтрашнем матче под вопросом. Но у нас будет еще завтра целый день, поэтому примем решение немного позже по составу", - сказал Черчесов.