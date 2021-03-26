Тренерский штаб ХК "Автомобилист" претерпит определенные изменения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Екатеринбургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" планирует произвести некоторые изменения в тренерском штабе команды, сообщил на пресс-конференции директор клуба Максим Рябков.

"Автомобилист" в этом сезоне занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф уступил "Авангарду". Главным тренером команды является канадец Билл Питерс.

"Любого рода инсайдерская информация касательно игроков или тренеров, которые имеют действующие контракты в других организациях, ни один клуб КХЛ до 1 мая ни подтверждать, ни комментировать не будет, не имеет права. Конкретику по тому, какие изменения будут в составе тренерского штаба и в работе штаба, мы сможем дать после 1 мая, но изменения определенные будут", - сказал Рябков.

Питерс ранее возглавлял клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" и "Калгари", а также работал помощником главного тренера в "Детройте". Специалист руководил сборной Канады на чемпионате мира 2016 года в России, под его руководством канадцы стали чемпионами мира. Также возглавлял сборную на чемпионате мира 2018 года в Дании.