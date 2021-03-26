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Зимние олимпийские виды спорта

Лыжник Мельниченко из-за болезни пропустит чемпионат России

Турнир пройдет с 27 марта по 4 апреля

ТЮМЕНЬ, 26 марта. /ТАСС/. Андрей Мельниченко из-за болезни пропустит чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени. Об этом сообщила в пятницу президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе на пресс-конференции.

"Все члены сборной команды присутствуют на чемпионате России, все побегут. Одна единственная уважительная причина - это болезнь, на сегодняшний день у нас один Андрей Мельниченко, который должен восстановиться, поэтому он не приедет на чемпионат России", - рассказала Вяльбе.

Она добавила, что побегут ли спортсмены всю программу, будет зависеть от их состояния.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. В программе соревнований значатся шесть дисциплин. В турнире планируют принять участие все сильнейшие лыжники, включая действующего победителя Кубка мира Александра Большунова. Мельниченко в прошлом сезоне занял пятое место в общем зачете Кубка мира.

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