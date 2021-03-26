Клуб КХЛ "Автомобилист" не планирует ребрендинг и смену логотипа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Екатеринбургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" не планирует менять свою эмблему. Логотип уже стал узнаваемым и понятным символом команды, сообщил на пресс-конференции директор клуба Максим Рябков.

"Что касается логотипа и символики клуба, я считаю, что ребрендингу надо подвергать те логотипы, которые не лаконичны, не популярны среди болельщиков, которые мало узнаваемы. На самом деле никому не приходит в голову подвергать ребрендингу логотипы "Монреаль Канадиенс" или футбольной "Барселоны" - они как существуют почти 100 лет, так и будут существовать. На мой субъективный взгляд, тот логотип "Автомобилиста", который существует на данный момент, литера "А" с крыльями, отражает принадлежность к автомобильной теме, при этом стал уже своего рода очень понятным, лаконичным символом нашей команды. На данный момент вопрос ребрендинга не стоит, и я думаю, что не только на данный момент", - сказал он, отвечая на вопрос о появившейся тенденции ребрендинга клубов в КХЛ.

На эмблеме "Автомобилиста" изображена прописная буква "А", обрамленная крыльями. В логотипе использованы красный, черный и белый цвета.