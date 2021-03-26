Международная федерация выразила несогласие с Вяльбе по вопросу терапевтических исключений

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) не согласна с главой Ассоциации лыжных видов спорта России Еленой Вяльбе по вопросу использования норвежскими спортсменами терапевтических исключений. Об этом ТАСС сообщили в FIS.

Вяльбе в марте сделала несколько заявлений о том, что многие норвежские лыжники имеют разрешение на использование запрещенных препаратов благодаря терапевтическим исключениям (TUE), которые им выписываются в связи с различными заболеваниями или для их профилактики. По ее словам, речь идет не только о лекарствах от астмы, но и о более серьезных препаратах.

"Мы не можем подтвердить данное заявление госпожи Вальбе. В настоящее время существует лишь небольшое количество TUE, выданных FIS", - говорится в заявлении международной федерации.

Информация о терапевтических исключениях у спортсменов является конфиденциальной. Вяльбе считает, что разглашать информацию о заболеваниях спортсменов не нужно, но национальные федерации должны указывать, какие лыжники используют TUE и какие препараты.

Терапевтические исключение Вяльбе считает лазейкой для легализованного допинга.