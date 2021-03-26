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Зимние олимпийские виды спорта

Сноубордистка Надыршина: хочется завоевать третье золото на юниорском чемпионате мира

В четверг она победила в Красноярске в параллельном гигантском слаломе, в пятницу - в параллельном слаломе

КРАСНОЯРСК, 26 марта. /ТАСС/. Российская сноубордистка София Надыршина, выигравшая две золотые медали на проходящем в Красноярске юниорском чемпионате мира по фристайлу и сноуборду, рассчитывает побороться за первое место в командных соревнованиях. Об этом она заявила журналистам в пятницу.

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Надыршина завоевала золото в параллельном гигантском слаломе на юниорском чемпионате мира
Надыршина завоевала золото в параллельном гигантском слаломе на юниорском чемпионате мира

В четверг она победила в Красноярске в параллельном гигантском слаломе, в пятницу - в параллельном слаломе.

"Мы с каждым разом доказываем, что Россия - лучшая! Это производит сильное впечатление, когда стоим вместе на пьедестале - и вчера, и сегодня. Для меня соревнования не закончены, хочется и завтра в командных соревнованиях показать отличный результат и выиграть золото. Вот тогда уже можно со спокойной душой поехать домой", - сказала Надыршина.

Первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров проходит на трассах кластера "Сопка" с 18 по 27 марта.

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Зимние олимпийские виды спорта
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