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Чемпионат мира по фигурному катанию

Трусова попыталась сделать три четверных прыжка в прогоне произвольной программы на ЧМ

После короткого проката спортсменка занимает 12-е место
Александра Трусова Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Александра Трусова
© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию россиянка Александра Трусова попыталась сделать три четверных прыжка в прогоне произвольной программы на тренировке перед выступлением на чемпионате мира в Стокгольме. Трехкратная чемпионка России Анна Щербакова попыталась сделать один четверной, Елизавета Туктамышева прогон делать не стала и покинула лед раньше срока.

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Щербакова лидирует после короткой программы, Туктамышева идет третьей, Трусова занимает 12-е место. Медали будут разыграны в пятницу.

Трусова свой тренировочный прокат начала с каскада из тройного флипа и тройного сальхова, но затем упала с четверного сальхова. Ученица академии "Ангелы Плющенко" справилась с каскадом из тройного лутца и тройного тулупа, сделала двойной аксель, каскад из четверного лутца и тройного тулупа. На сольном четверном тулупе Трусовой не удался выезд. Заключительным элементом фигуристка исполнила каскад из тройного лутца, ойлера и тройного сальхова.

Щербакова, которая каталась в заключительной тренировочной группе, пыталась сделать четверной флип, однако ее попытки были далеки от идеала. Не лучшим образом спортсменке удавались и тройной лутц, каскад из тройного лутца и тройного риттбергера. Также на тренировке она исполнила двойной аксель и каскад из тройного флипа, ойлера и тройного сальхова.

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