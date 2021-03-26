Трусова попыталась сделать три четверных прыжка в прогоне произвольной программы на ЧМ

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию россиянка Александра Трусова попыталась сделать три четверных прыжка в прогоне произвольной программы на тренировке перед выступлением на чемпионате мира в Стокгольме. Трехкратная чемпионка России Анна Щербакова попыталась сделать один четверной, Елизавета Туктамышева прогон делать не стала и покинула лед раньше срока.

Щербакова лидирует после короткой программы, Туктамышева идет третьей, Трусова занимает 12-е место. Медали будут разыграны в пятницу.

Трусова свой тренировочный прокат начала с каскада из тройного флипа и тройного сальхова, но затем упала с четверного сальхова. Ученица академии "Ангелы Плющенко" справилась с каскадом из тройного лутца и тройного тулупа, сделала двойной аксель, каскад из четверного лутца и тройного тулупа. На сольном четверном тулупе Трусовой не удался выезд. Заключительным элементом фигуристка исполнила каскад из тройного лутца, ойлера и тройного сальхова.

Щербакова, которая каталась в заключительной тренировочной группе, пыталась сделать четверной флип, однако ее попытки были далеки от идеала. Не лучшим образом спортсменке удавались и тройной лутц, каскад из тройного лутца и тройного риттбергера. Также на тренировке она исполнила двойной аксель и каскад из тройного флипа, ойлера и тройного сальхова.