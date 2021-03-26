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Футбол в России

Вакцинированных болельщиков тульского "Арсенала" будут бесплатно пускать на матчи

Помимо футбола, в рамках акции, которая продлится до 1 июня 2021 года, можно посещать концерты и спектакли

ТАСС, 26 марта. Болельщики футбольного клуба Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Арсенал" смогут бесплатно посещать домашние матчи, если предоставят цифровой сертификат о прививке от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба "Арсенала".

Помимо футбола, в рамках акции, которая продлится до 1 июня 2021 года, можно посещать концерты и спектакли.

В ближайшем домашнем матче "Арсенал" сыграет с ЦСКА в четвертьфинале Бетсити - Кубка России 8 апреля. Тульский клуб с 17 очками после 23 игр занимает 14-е место в чемпионате России.

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