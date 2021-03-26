Словенский футболист Ловрич отметил силу сборной России перед игрой отбора чемпионата мира

СОЧИ, 26 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу является сильной командой, но команда Словении сделает все возможное, чтобы сыграть хорошо. Об этом журналистам сообщил на предматчевой пресс-конференции полузащитник словенцев Санди Ловрич.

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года пройдет в субботу на сочинском стадионе "Фишт", начало - 17:00 мск. На игру будут допущены болельщики, но их количество не должно превышать 30% от общей вместимости стадиона.

"У России сильная команда, но мы сделаем все возможное, - сказал Ловрич. - Для хозяев наличие собственных болельщиков является позитивным моментом, однако и для соперников это порой является дополнительным раздражителем, добавляющим супермотивации".

В первом туре отборочного турнира сборная России на выезде обыграла команду Мальты со счетом 3:1, словенцы дома взяли верх над хорватами - 1:0, автором единственного гола стал Ловрич.