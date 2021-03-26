Тренер сборной Словении назвал матч с россиянами очередным вызовом для своих футболистов

СОЧИ, 26 марта. /ТАСС/. Предстоящая игра со сборной России является для словенских футболистов таким же вызовом, как и прошедший матч с хорватами. Об этом журналистам на предматчевой пресс-конференции рассказал главный тренер сборной Словении Матьяж Кек.

Черчесов уверен, что "Фишт" мог быть заполнен зрителями на 100% на матче против словенцев

В первом туре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России на выезде обыграла команду Мальты со счетом 3:1, словенцы дома с минимальным преимуществом взяли верх над хорватами - 1:0. Матч Россия - Словения пройдет в Сочи субботу, начало - в 17:00 мск.

Кек заметил, что получил немало поздравлений после победы над командой Хорватии, но сейчас полностью сконцентрирован на игре со сборной России. "Предстоящий матч тоже является для нас большим вызовом, как и игра с Хорватией. Но мы ждем эту встречу с большим позитивом. Сейчас сложно говорить о какой-то специальной подготовке к этому матчу, мы больше восстанавливались после прилета, но сделали все возможное, чтобы быть готовыми к завтрашней встрече", - сказал тренер.

"Присутствие болельщиков на стадионе является дополнительным мотивом для того, чтобы игра получилась качественной. Но мы хорошо знаем о сильных сторонах сборной России, поэтому готовимся к завтрашнему матчу", - добавил Кек.

На матч Россия - Словения будет допущено не более 30% болельщиков от общей вместимости стадиона. "Фишт" вмещает 43 700 зрителей, следовательно, субботнюю игру смогут посетить не более 13 тыс. болельщиков.